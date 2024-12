Pro Vercelli-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Errore grave di Luciani che consegna la vittoria ai piemontesi. Fioccano le insufficienze

La delusione dei verdeblù dopo il fischio finale - Foto ufficio stampa FeralpiSalò © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò non approfitta della sconfitta del Vicenza a Trieste: gli uomini di Diana perdono 1-0 a Vercelli, restano terzi ma vedono avvicinarsi le inseguitrici. Di seguito le pagelle. 6 – Filippo Rinaldi Incolpevole in occasione del gol realizzato da Coppola. 4.5 – Alessio Luciani Commette un errore clamoroso, è determinante per la sconfitta. Dal 19’ st Federico Motti (5.5) che non combina granché. La FeralpiSalò cade 1-0 sul campo della Pro Vercelli 6 – Nicola Pasini Più in difficoltà risp