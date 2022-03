FeralpiSalò a Padova per il secondo posto: la diretta testuale

È la sfida al vertice del girone A di serie C, quella prevista oggi alle 14.30 all’Euganeo di Padova tra i biancoscudati di Oddo e la FeralpiSalò, nelle cui fila militano un ex del settore giovanile, Federico Carraro, patavino di nascita, ed Elia Legati, fermo per infortunio e protagonista in Veneto in B per tre stagioni.

È la sfida più attesa della domenica, sospesa tra la lotta per il primato (il Südtirol che riceve il Mantova ha sette punti in più dei veneti) e quella per la terza posizione, ora in mano ai salodiani.

Le due squadre arrivano un po’ incerottate a questa sfida. La lista degli assenti è lunga nella squadra di Oddo (tra gli altri Saber, compagno di Carraro nell’Imolese guidata da Dionisi), ma anche Vecchi deve far di conto: in difesa non ci sono Legati e Bergonzi, per il quale si teme un lungo stop, in mezzo al campo Hergheligiu, in avanti Siligardi.

