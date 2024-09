Emozioni e spettacolo all’Acquaroli: trionfano De Cosmo e Fumagalli

È stata ancora una volta una festa di colori, di partecipazione e soprattutto di sport la Dario Acquaroli, gara dedicata ai ciclisti della mountain bike che porta avanti la tradizione della Gimondi Bike. Giunta alla ventitreesima edizione, la competizione internazionale ospitata a Iseo e organizzata dalla Gima Sport con il contributo del Gruppo Nulli, è stata partecipata da un plotone di quasi 500 atleti, in parte agonisti e in parte amatori.

I vincitori

Dario Acquaroli: vince Gioele De Cosmo

A piombare per primo sul traguardo di viale Repubblica a Iseo dopo un’ora e mezza abbondante di fatica e di competizione gomito a gomito è stato il torinese Gioele De Cosmo, che ha percorso i 44,1 chilometri del circuito disegnato tra il lago d’Iseo e le colline della Franciacorta in 1 ora 38 minuti e 31 secondi.

Leggi anche Dario Acquaroli a Iseo, vince il ciclista Gioele De Cosmo

La prima tra le ragazze invece è stata la lecchese Mara Fumagalli, 64esima assoluta, arrivata sul traguardo iseano in 1 ora 54 minuti e 3 secondi.

Lotta e coraggio

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La corsa è partita alle 10. I corridori hanno affrontato prima la non troppo selettiva ascesa verso Polaveno e dopo 39 chilometri l’impegnativo strappo che porta alla Madonna del Corno, sopra Provaglio d’Iseo, quello che l’ha decisa, sia tra i maschi che tra le femmine. Il gruppo degli agonisti ha viaggiato sfilacciato ma sostanzialmente compatto per circa metà gara, almeno per i più quotati.

Nella seconda metà, complici la fatica e un ritmo tenuto costantemente a perdifiato, si sono create varie fratture, anche se il plotoncino di testa è arrivato ai piedi della salita determinante della Madonna del Corno composto ancora da almeno una ventina di atleti. La prima parte della salita non ha fatto la selezione attesa, ma la seconda metà ha delineato inesorabilmente le forze in campo. Quando pareva che a scollinare potessero essere in quattro, vale a dire De Cosmo, Billi, Taffarel e Goria, il 26enne portacolori della Scott Racing Team - reduce da un brillante settimo posto al campionato del mondo Marathon corso domenica scorsa in West Virginia (Usa) - ha imposto la legge del più forte e ha staccato i due avversari a un centinaio di metri dalla vetta.

La decina di secondi di vantaggio con cui è passato sullo sterrato pianeggiante che precede la discesa verso Iseo, sono stati sufficienti perché potesse poi raggiungere il traguardo ancora in solitaria, con quattro e cinque secondi vantaggio sugli inseguitori, nonostante il forcing arrembante compiuto da Billi, Taffarel e Goria che ringhiavano alle sue spalle.

Gli altri piazzamenti

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Dario Acquaroli, i vincitori e il podio della gara mountain bike

Quinto e sesto posto per Davide Foccoli e Alessandro Serravalle, giunti appaiati una trentina di secondi dopo il quartetto di testa in 1 ora, 39 minuti e 8 secondi. La top ten è stata completata da Anton Sintsov (1.39’28”), Lorenzo Allodi (1.39’30”), Andrea Candeago (1.39’44”) e Lorenzo Trincheri (1.39’45”).

Bella ed equilibrata anche la gara delle ragazze, decisa allo stesso modo sull’erta provagliese, quando Fumagalli si è tolta dalla ruota la veneta Giorgia Marchet, ieri nel giorno del suo compleanno, e scavando un cuscinetto di sicurezza di 17 secondi le ha impedito di festeggiare i 26 anni dal gradino più alto del podio. Terzo posto per la campionessa italiana di cross country Giada Martinoli, giunta in viale Repubblica a 1 minuto e 31 secondi dalla vincitrice.