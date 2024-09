Dario Acquaroli a Iseo, vince il ciclista Gioele De Cosmo

È stata ancora una volta una festa di colori, di partecipazione e soprattutto di sport la Dario Acquaroli, la gara dedicata ai ciclisti di mountain bike che porta avanti la tradizione della Gimondi Bike. Giunta alla 23esima edizione, la competizione internazionale ospitata a Iseo dal 2001 e organizzata da Gima Sport con il contributo del Gruppo Nulli, è stata partecipata da un plotone di quasi 500 atleti, in parte agonisti e in parte amatori.

Dario Acquaroli, la partenza e la gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

A piombare per primo sul traguardo è stato il torinese Gioele De Cosmo, che ha percorso i 44,1 chilometri pedalati tra lago e Franciacorta in un’ora 38 minuti e 31 secondi. La prima tra le ragazze invece è stata la lecchese Mara Fumagalli, 64esima assoluta, arrivata sul traguardo di viale Repubblica in un’ora 54 minuti e 3 secondi.