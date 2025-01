Con Di Molfetta la FeralpiSalò ha fatto tredici

Enrico Passerini

Per il «bomber di casa» 5 reti tutte segnate al Turina che hanno fruttato 13 punti

Davide Di Molfetta Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Con Davide Di Molfetta la FeralpiSalò ha fatto tredici. Quando il fantasista di Sesto San Giovanni segna, infatti, i gardesani non perdono mai: quattro vittorie ed un pareggio. Sono già cinque le reti realizzate dal ventottenne in questo campionato. La prima il 27 ottobre con il Lecco, per il momentaneo vantaggio al 4’ della seconda frazione. Poi pareggio di Frigerio (16’) e a dieci minuti dalla fine Pietrelli firma il 2-1. Il 3 novembre finisce invece 3-1 contro l’Atalanta U23: gol tutti nella