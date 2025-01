Serie C, la FeralpiSalò ospita la Pro Patria al Turina: la diretta

La FeralpiSalò ospita la Pro Patria al Turina (calcio d'inizio alle 17.30) per la terza giornata del girone di ritorno. L'obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute a Novara (0-1) e in casa contro il Renate (3-1). Sulla carta l'impegno pare abbastanza agevole, anche perché di fronte c'è una squadra in crisi di risultati, capace di vincere solamente due gare in stagione, tra il 6 e il 12 ottobre 2024, contro Union Clodiense e Lecco.

Il rischio maggiore, ha avvertito Aimo Diana, è quello di sbagliare atteggiamento ed incappare in una prestazione negativa: «Bisogna sempre rispettare l'avversario – ha detto in conferenza stampa il tecnico di Poncarale –; noi stiamo attraversando un buon momento, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo».

I bustocchi, che sono allenati da Riccardo Colombo, hanno pareggiato ben dodici match: il secondo stagionale proprio all'andata con i verdeblù, quando la sfida si concluse sullo 0-0. I leoni del Garda vogliono comunque prolungare l'imbattibilità al Lino Turina: in undici gare stagionali sono arrivate otto vittorie e tre X. Capitolo formazione: manca lo squalificato Pasini. Al suo posto giocherà il rientrante Pilati. Assenti Rinaldi e Giudici, mentre sono recuperati sia Brambilla che Maistrello. Convocati anche l'ultimo arrivato, De Francesco (playmaker '94, ex Sorrento), e Pietrelli, sempre conteso da Juventus e Cremonese.