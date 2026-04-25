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Arbitri, Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

L’accusa è che il designatore dei fischietti di serie A e B abbia condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var. Sotto la lente, tra le altre, Udinese-Parma del 2025 e Inter-Verona del 2024
Il designatore Gianluca Rocchi - Foto Ansa/Matteo Bazzi © www.giornaledibrescia.it
Il designatore Gianluca Rocchi - Foto Ansa/Matteo Bazzi © www.giornaledibrescia.it
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Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all’Ansa da fonti vicine allo stesso Rocchi.

L’accusa

L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno. L’accusa è che il designatore Rocchi, raggiunto nelle scorse ore da un avviso di garanzia, abbia in qualche modo condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var.

Gli episodi

Sarebbero diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti. Tra queste Udinese-Parma del primo marzo 2025, vinta dai friulani grazie a un rigore di Thauvin, e Inter-Verona del gennaio 2024, vinta 2-1 dai nerazzurri. Nella prima partita, secondo l’accusa, la sala Var sarebbe stata richiamata da Rocchi a invitare l’arbitro Maresca all’on field review per un possibile calcio di rigore per fallo di mano, in un primo momento escluso e poi assegnato.

Nel secondo caso l’episodio dubbio è una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblù Duda. Un contatto ritenuto non falloso dopo un fitto dialogo tra Var e arbitro, che termina con la convalida del gol decisivo di Frattesi: in questo caso, è l’ipotesi, non sarebbe stato chiamato l’on field review sul fallo di Bastoni.

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