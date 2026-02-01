Giornale di Brescia
Drago il migliore, Ferro spacca la partita: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Caccavo firma la rimonta e Rolando guida la risalita dei valgobbini, che si aggiudicano il derby contro l’Ospitaletto per la seconda volta
Un'uscita di Giacomo Drago - foto NewReporter/Comincini © www.giornaledibrescia.it
Come all’andata, il derby è ancora del Lumezzane, che piega in rimonta le resistenze di un coraggioso Ospitaletto (2-1), conquistando ora anche aritmeticamente la corona virtuale di re dei derby in salsa bresciana. Di seguito le pagelle dell’Ospitaletto.

7 - Giacomo Drago

Non a caso alla vigilia era descritto come uno tra i più in palla. Salva su Bertoli con un riflesso straordinario a metà primo tempo e dà sicurezza alla difesa in uscita alta

6 - Marco Moscati

In difficoltà su Messaggi soprattutto nel primo tempo.

Alza i giri del motore, anche a livello di attenzione, nella ripresa. Suo il cross da cui ha origine il sorpasso del Lumezzane

5.5 - Beidi Gallea

Attento nei duelli aerei. Forse era lecito attendersi una marcatura più stretta su Bertoli in occasione del momentaneo vantaggio.

Poco efficace palla al piede

6 - Riccardo Stivanello

Forza troppo le imbucate da dietro. Sbanda un po’ quando l’Ospitaletto attacca in campo aperto, ma tutto sommato tiene botta sugli attaccanti avversari

5 - Matteo Motta

Riproposto titolare a distanza di

tre mesi dall’ultima volta. Graziato da Guarneri dopo un liscio in area

di rigore, nella ripresa si fa saltare troppo facilmente da Gobbi in occasione del vantaggio dell’Ospitaletto.

Dal 25’ st Gesualdo Napolitano (6.5) Entra con l’argento vivo addosso. Lotta e si conquista punizioni a non finire. Suo il cross per il colpo di testa di Ferro

6 - Sasha Mancini

Si limita un po’ al compitino. Difensivamente rischia poco o nulla, ma davanti non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 35’ st Davide De Marino (sv) Lo si rivede in campo dopo due mesi. Recupero prezioso per Troise che dà sostanza nel finale

6.5 - Mattia Rolando

Nel primo tempo sbaglia troppi appoggi, faticando in entrambe le fasi. Sale notevolmente di livello nella ripresa guidando la rimonta del Lumezzane

6 - Michele Rocca

La sponda per il gol del 2-1 di Caccavo è l’unico guizzo di una partita troppo anonima per i suoi standard. Riesce a dare equilibrio solo a sprazzi e anche l’apporto offensivo non è ottimale

5.5 - Alessandro Ghillani

Il contributo in fase difensiva è notevole e va spesso al raddoppio. Forse per quello arriva poco lucido negli ultimi trenta metri, dove fatica a incidere sbagliando anche troppi appoggi facili. Dal 25’ st Matteo Ferro (7) Con uno stacco impressionante riporta in parità il derby. Secondo gol consecutivo da subentrato dopo il lampo di Trieste

6.5 - Luigi Caccavo

In un derby di «garra» trova il gol facile facile - l’ottavo in campionato - da tre punti. Gli manca un pizzico di cattiveria in occasione dei primi due gol annullati, ma prova sempre a far salire la squadra

5.5 - Mattia Iori

Si accende a sprazzi con le consuete imbucate. Si fa preferire nel primo tempo gravitando alle spalle di Caccavo. Cala un po’ alla distanza. Dal 35’ st da Aiman Riahi (sv).

alberto rossini

