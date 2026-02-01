Bertoli segna, ma si fa espellere: le pagelle dell’Ospitaletto
Come all’andata, il derby è ancora del Lumezzane, che piega in rimonta le resistenze di un coraggioso Ospitaletto (2-1), conquistando ora anche aritmeticamente la corona virtuale di re dei derby in salsa bresciana. Di seguito le pagelle dell’Ospitaletto.
6 - Luca Sonzogni
Incolpevole in occasione dell’1-1 di Ferro, il quale va a colpire di testa da due passi, e anche sul 2-1 di Caccavo, che segna da posizione ravvicinata. Poi non corre più pericoli.
6 - Matteo Gualandris
Sulla prima vera occasione del Lume non s’intende con Ievoli, spianando la strada a Caccavo. Poi fa meglio.
5.5 - Samuele Sina
Sempre sul pezzo, tranne quando Caccavo gli sfugge realizzando il 2-1. Distrazione fatale.
5.5 - Riccardo Nessi
Meno preciso rispetto al solito. Quando il Lume attacca, fa un po’ fatica a gestire il reparto.
6 - Michele Casali
Lanciato nella mischia a sorpresa, disputa la prima da titolare alla quarta presenza in campionato. Spesso si trova a fronteggiare Caccavo, ma in qualche modo riesce a limitarlo.
Nel primo tempo prova ad andare anche al tiro sugli sviluppi di un corner, ma alza troppo la mira.
Dal 9’ st Lukas Sinn (5.5) che si fa aggirare da Moscati in occasione del sorpasso dei valgobbini.
6 - Mattia Guarneri
Più in ombra rispetto alle ultime gare, ma comunque prezioso a centrocampo.
Dal 34’ st Gabriele Mondini (5.5) che si lascia scappare Rocca, autore dell’assist per Caccavo nel raddoppio del Lume.
6 - Michel Panatti
Dai suoi piedi partono sempre lanci illuminanti. Cala alla distanza.
6 - Mattia Ievoli
Prezioso in fase di copertura. Va alla conclusione in un paio di occasioni, ma sbaglia la mira. Dal 42’ st Luca Maffioletti (sv).
6.5 - Claudio Messaggi
È una spina nel fianco del Lume.
Nei primi minuti sembra ispiratissimo: le sue accelerazioni sulla sinistra mettono in difficoltà il Lume. Uno su tutti, Moscati, che è il suo marcatore diretto.
Poi però abbassa i giri del motore.
6.5 - Francesco Gobbi
Decisivo in occasione del vantaggio: si libera della marcatura di Motta servendo a Bertoli su un piatto d’argento l’assist per l’1-0.
Poi tanto lavoro sporco.
Dal 34’ st Andrea Pavanello (5.5) che non è decisivo.
6 - Marco Bertoli
Settimo centro in campionato per il bomber classe ’99, che realizza uno dei gol più semplici della stagione. Nel primo tempo ha l’occasione giusta per sbloccare la contesa, ma Drago gli chiude lo specchio da campione.
Nel finale concitato si fa cacciare per inutili proteste: questo spiega la sufficienza risicata.
