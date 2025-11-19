Giornale di Brescia
Calcio

Cerpelletti, Idrissou, Leandri e Maffessoli: tanta Brescia in Under 19

Alessia Tagliabue
I quattro giovani, tutti provenienti dalla nostra provincia, protagonisti con l’Italia nelle qualificazioni agli Europei in Galles: due giocano nell’Inter, due nell’Atalanta
Da sinistra Maffessoli, Idrissou, Leandri e Cerpelletti - © www.giornaledibrescia.it
Da sinistra Maffessoli, Idrissou, Leandri e Cerpelletti - © www.giornaledibrescia.it
Quattro cuori bresciani a battere sotto la casacca azzurra: nell’avventura siciliana della Nazionale Italiana U19, impegnata in questi giorni in Sicilia per le qualificazioni agli Europei del Galles, è stata la nostra la provincia più rappresentata nella formazione di mister Alberto Bollini.

Tra i venti azzurrini convocati infatti, ci sono anche i diciottenni (tutti classe 2007) Filippo Cerpelletti, Jamal Idrissou, Manuel Maffessoli e Marco Leandri. A eccezione del primo, gli altri tre ieri erano in campo nella gara giocata e vinta con la Polonia: i baby passano così alla fase Elite. Il successo inoltre regala il primo posto nel girone.

Dalla provincia

Torniamo ai quattro prodotti della nostra provincia – anzi, per dovere di cronaca, quattro prodotti delle nostre montagne, visto che i primi due sono valtrumplini, mentre i secondi sono entrambi camuni – che sono oggi in forza ad Inter ed Atalanta ma che hanno tutti iniziato la loro esperienza calcistica nel Bresciano, rendendo questo ritiro un record per Brescia e una buona iniezione di speranza per il futuro.

Cerpelletti, centrocampista originario di Marcheno e autore di un gol nella prima sfida contro la Moldavia della scorsa settimana sotto lo sguardo dei 2500 tifosi presenti ad Acireale, è un giocatore dell’Inter dal 2018, dopo una breve parentesi in quel di Lumezzane. A Interello ha subito trovato anche Jamal Idrissou: di origini ghanesi, nato a Brescia e cresciuto a Concesio, l’attaccante, che ha mosso i primi passi al campo del Sant’Andrea, è infatti nella cantera nerazzurra dal 2017.

A Bergamo

I due, amici anche fuori dal campo, sono stati protagonisti entrambi lo scorso anno della vittoria della Supercoppa Primavera, strappata dall’Inter al Cagliari ai rigori (con la roulette inaugurata da Idrissou e continuata da Cerpelletti, entrambi in gol). I due camuni, invece, sono entrambi al momento in forza alla Primavera dell’Atalanta. Maffessoli, difensore di Capo di Ponte, ha firmato il primo contratto da professionista per la Dea a gennaio dello scorso anno dopo anni di cantera nelle giovanili della società bergamasca e presenze in Nazionale a partire ancora dall’Under 17, mentre Marco Leandri, originario di Cividate Camuno, è stato fino alla scorsa stagione un giocatore del Brescia Calcio.

Dopo il terremoto biancoazzurro dell’estate il diciottenne è stato uno dei tanti ex Brescia – da Primavera ad Under 17 – che hanno attraversato l’Oglio per raggiungere Zingonia: qui Leandri è entrato in pianta stabile nella formazione di mister Bosi, dove oggi gioca come terzino. I quattro sono stati accompagnati in Sicilia da compagni di Inter e Atalanta, uniti a profili da Udinese, Pontedera, Roma, Juventus, Az Alkmaar, Parma, Benfica, Catanzaro, Grasshoppers, Milan e Juve Stabia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Filippo CerpellettiJamal IdrissouManuel MaffessoliMarco LeandriUnder 19
