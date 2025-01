Filippo Cerpelletti, da Marcheno alla Nazionale di calcio Under 18

Alessia Tagliabue

Il mediano del 2007 è di proprietà dell’Inter: ieri contro la Spagna è stato schierato titolare dal ct Franceschini

1 ' di lettura

Cerpelletti in azione ieri con la maglia azzurra

Sotto la maglia azzurra e il tricolore sul petto della Nazionale Under 18 di calcio scesa ieri in campo a Coverciano nella partita amichevole contro la Spagna, batteva anche un po’ di cuore bresciano: tra i titolari schierati da ct Daniele Franceschini c’era infatti anche Filippo Cerpelletti, originario di Marcheno e giocatore da oltre otto anni dell’Inter. Filippo Cerpelletti milita nell'Inter da più di otto anni Il giovanissimo classe 2007, centrocampista, è infatti sceso in campo ieri nella g