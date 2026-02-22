Il Lumezzane ospita la Dolomiti Bellunesi: segui la diretta

Parola d’ordine continuità per il Lumezzane che ospita la Dolomiti Bellunesi in uno snodo chiave per l’obiettivo play off. Sono sette i punti che separano al momento i valgobbini decimi (36) dai veneti (29) sedicesimi e in piena zona play out. Un successo di marca rossoblù non solo permetterebbe di allontanare forse definitivamente la zona rossa, ma anche di consolidare la zona spareggi e, perché no, accorciare sull’Inter Under 23 ottavo, fermato ieri dal Renate.

Insomma i presupposti per una bella partita ci sono tutti. Basti pensare che all’andata, il ko proprio con i dolomitici, diede il la alla striscia di tredici risultati utili consecutivi del Lumezzane in quello che fin qui è l’unico precedente tra le due squadre. Prima volta storica al Saleri dunque per la Dolomiti Bellunesi e, da avversario, per il centrale Tommaso Pittino che, lo scorso anno, trascorse l’intero girone di ritorno in maglia rossoblù.

Le parole dell’allenatore

«All’andata era un periodo in cui abbiamo raccolto meno di quanto espresso con le buone prestazioni – spiega Emanuele Troise alla vigilia –. Fortunatamente il trend è cambiato. Le partite hanno dimostrato sempre grande equilibrio, ma hanno fatto vedere anche le nostre qualità, la nostra consapevolezza e mentalità. Il Lumezzane ha nelle corde la possibilità di aumentare i numeri offensivi e questo deve essere un obiettivo. È chiaro che dobbiamo concentrarci sul risultato della partita perché siamo ancora molto lontani da qualsiasi traguardo. Proveremo a creare delle situazioni per cercare la via del gol perché la mentalità deve essere quella, ma senza perdere di vista l’equilibrio e la sostanza. La Dolomiti Bellunesi è una di quelle squadre che non riesci a identificare proprio per il grande equilibrio che c’è. Sarà fondamentale approcciare in maniera positiva perché arriveranno qui con la motivazione di fare risultato e con una rosa di livello per individualità».