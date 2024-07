Brescia, terzo e ultimo giorno di visite mediche: chiude Moncini

Terzo e ultimo turno di visite quello consumato questa mattina alla Panathleticon per le rondinelle. Ha aperto i controlli medici Fabrizio Paghera, primo ad arrivare in via Aldo Moro, li ha chiusi Gabriele Moncini. Di mezzo, tutto il restante gruppo squadra: Adorni, Galazzi, Andrenacci, Bertagnoli, Besaggio, Dickmann, Yallow, Bjarnason, Lezzerini e il giovane portiere della Primavera Kolgecay.

Chiuso così il «rito» che apre ogni stagione, ora l'attenzione si sposta esclusivamente sul campo dove la squadra, radunatasi l'altro ieri, sta svolgendo i test atletici e le prime sgambate che anticipano l'inizio ufficiale del ritiro e della preparazione estiva fissato per lunedì prossimo, sempre sui campi del centro sportivo di Torbole.

E intanto, sale l’attesa per la compilazione del calendario di serie B: il Brescia conoscerà il proprio destino questa sera a partire dalle 19 quando da La Spezia avverrà la composizione del calendario.