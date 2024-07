Brescia, secondo giorno di visite mediche: ecco Bisoli e Cistana

Capitano e vice capitano presenti. Nel secondo giorno di visite mediche per il Brescia è stata la volta di Dimitri Bisoli e Andrea Cistana.

Bisoli è stato tra i primissimi ad arrivare al Panathleticon, sorridente e positivo come al solito. Il centrale di via Cremona è invece stato l'ultimo del gruppetto di dieci giocatori convocati per i controlli: cappellino in testa e occhiali da sole, alla domanda «Ci vediamo lunedì (data limite per la sua clausola di via libera in caso di richieste dalla serie A) a Torbole?» ha risposto con un cenno positivo del capo accompagnato da un «Non so ancora nulla...».

Oltre a loro due, presenti altri quattro componenti del gruppo squadra come Flavio Bianchi, Fogliata, Muca e Nuamah. La lista è stata completata da quattro dei sette giovani aggregati, cioè Tagliabue, Ghidini, Mafezzoni e Maisterra. Oggi pomeriggio, sui campi del centro sportivo di Torbole, proseguono i test atletici; domani mattina, l'ultima tranche di visite per il resto della rosa. Intanto, Massimiliano Mangraviti non è più un giocatore del Brescia: si trasferisce al Cesena a titolo definitivo. Brescia dunque sulle tracce sia di un quarto centrale di difesa che di un quarto attaccante.