Brescia, Bisoli: «Quella di Akinsanmiro è istigazione alla violenza»

L’immagine che evoca Bisoli dopo il fischio finale contro la Sampdoria è quella di una pentola a pressione il cui coperchio vibri sotto l’urto di un liquido che ribolle ed è pronto a tracimare. Pierpaolo esercita però l’autocontrollo, o quantomeno dissimula in maniera convincente: «L’arbitraggio non mi è piaciuto, questo è evidente. Ma probabilmente nemmeno io sarò piaciuto a Massa. Con questa mia esuberanza cerco di caricare la squadra, forse però lo sto facendo un po’ troppo. Sono stato indisciplinato».

Le polemiche

Stasera si è preso un giallo dopo il parapiglia per l’intervento di Akinsanmiro su Dickmann. Lì gli animi sono esplosi, dopo il gesto di sfida alla curva del nigeriano, sul quale in precedenza era piovuto qualche ululato razzista (i soliti pochi inqualificabili): «Credo però che una scena fatta così da un giocatore sia istigazione alla violenza». Di nuovo, il pentolone che gorgoglia: «Su questo e sull’arbitraggio non aggiungo altro, perché potrei risultare inopportuno».

Progressi

Serie B, gli scatti di Brescia-Sampdoria - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Meglio pensare ai progressi mostrati dalla squadra, allora: «Ho visto un Brescia tonico, con ritmi importanti. Abbiamo creato almeno cinque palle gol nitide. Credo che il popolo bresciano possa essere contento di una prestazione così. E pure il nostro presidente». Il neo, su una prova di questo tipo, è la mancanza di cinismo sottoporta: «È vero, dobbiamo lavorare sulle finalizzazioni. Non siamo ancora pronti per vincere, arriverà quel momento. Ma intanto infiliamo il quinto risultato utile consecutivo, che non è poco».

Condizione

Il dettaglio che balza all’occhio è la condizione del gruppo, in crescita verticale: «Vi svelo un segreto: la bruttezza della prestazione contro la Carrarese è tutta colpa mia, ho voluto caricare la squadra ed era scesa in campo imballata. Ora però stiamo raccogliendo i frutti del lavoro delle ultime settimane. Quando sono arrivato sembrava che nessuno meritasse questa società, e invece me li tengo tutti stretti: spero che il mercato non ritocchi di una virgola questa rosa». Che però a Bari sarà orfana di tutte le prime punte: Moncini, Borrelli e Juric saranno squalificati. Bisoli ci scherza su: «Vorrà dire che metteremo un difensore in attacco». Una bella grana. Ma Pierpaolo intravede una schiarita, nella cappa grigia che ha avvolto il suo Brescia negli ultimi mesi: «Questa è una squadra che ha valore e ha dei giovani interessanti. Abbiamo riconquistato un pizzico di cuore della nostra gente».