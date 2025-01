Serie B, il Brescia sfida la Sampdoria al Rigamonti: la diretta

Il Brescia inaugura il nuovo anno al Rigamonti: la sfida con la Sampdoria (calcio d’inizio alle 19.30) può avere un peso specifico enorme per il cammino dei biancazzurri. Da quando è subentrato a Maran, Pierpaolo Bisoli ha raccolto quattro pareggi consecutivi: la squadra ha ritrovato una precaria continuità, che ora va messa a frutto. Sono trascorsi settanta giorni dall’ultima vittoria, proprio con la Samp, a Marassi.

Ieri in conferenza Bisoli ha chiesto «ancora un po’ di pazienza», ma vincere sarebbe fondamentale per non veder restringersi la zona cuscinetto che si frappone tra le rondinelle e la zona play out. L’obiettivo prioritario è mettersi al riparo dalle secche in fondo alla classifica, e questa missione passa soprattutto da gare come quella di stasera.

La complessità dell’impegno è amplificata dall’emergenza. Assenti di lusso per il Brescia: Dimitri Bisoli, Cistana e Olzer sono squalificati, Jallow è ai box per una distorsione alla caviglia. In difesa torna Papetti, che dividerà la linea a quattro con Adorni, Dickmann e Corrado. In mediana spazio a Bertagnoli, che vince il ballottaggio con Besaggio. Confermata la fiducia a Nuamah e nuova panchina per Borrelli: Moncini sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle Juric, con Galazzi che agirà verosimilmente sull’esterno.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è affidata a Michele Iacobello.