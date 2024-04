Brescia, allarme Moncini: è a rischio per la sfida con lo Spezia

In casa Brescia scatta l'allarme Gabriele Moncini: per il terzo giorno consecutivo, l'attaccante delle rondinelle ha svolto lavoro differenziato sui campi di Torbole. Per la gara contro lo Spezia l'ex Spal è dunque quantomeno a rischio: gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, ma il giocatore lamenta un fastidio muscolare che potrebbe indurre lo staff medico a evitare forzature.

In questo senso domani sarà una giornata importante: la certezza è che, nella migliore delle ipotesi, Moncini sarà a disposizione di Maran, ma non nel pieno delle sue forze. Dall'infermeria arriva un'altra notizia poco confortante: pure Fabrizio Paghera non ha lavorato in gruppo, e potrebbe dunque dare forfait questo sabato.