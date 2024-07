Brescia-Palermo sarà la prima gara della serie B 2024/2025

Manca solo l’ufficialità, ma Brescia-Palermo sarà la partita che inaugurerà il campionato di serie B: il big match è stato infatti scelto per l’«open day» del torneo, nella serata del 16 agosto.

Si giocherà in notturna (così come tutte le quattro gare in programma ad agosto): anche in questo caso l’orario sarà da ufficializzare, ma presumibilmente la gara sarà alle 20.30.