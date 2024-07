Brescia, sorteggiato il calendario di serie B: esordio con il Palermo

Si è alzato il velo sul calendario della serie B 2024/2025. Si è tenuto a La Spezia il sorteggio delle sfide che comporranno il torneo. Il Brescia esordirà con due partite in casa: nel weekend inaugurale del 17-18 agosto ospiterà il Palermo, poi il Cittadella.

La prima trasferta, con la Reggiana, coinciderà con il primo turno infrasettimanale. Un avvio non semplice per le rondinelle, che nelle prime sette avranno altri due big match contro Frosinone (alla quinta) e Cremonese (alla settima). La stagione regolare si chiuderà a Modena il 9 maggio.

19.55 – Si completa il quadro: il Brescia chiuderà il suo campionato contro Mantova (casa), Cosenza (trasferta), Reggiana (casa), Pisa (casa), Cittadella (trasferta), Juve Stabia (casa). L’ultimo turno, il 9 maggio, sarà contro il Modena. Ultima giornata di andata e ritorno, dunque, coincideranno.

19.48 - Seguiranno i match con Catanzaro (casa), Carrarese (trasferta), Salernitana (casa), Sassuolo (trasferta), Südtirol (casa), Palermo (trasferta), Cesena (casa) e Frosinone (trasferta). Ci avviciniamo al rush finale.

19.42 - La prima di ritorno sarà con la Cremonese. Questo il commento del dg Micheli: «Sarà una partita molto difficile, il campionato è molto bello e forse quest'anno ancora più livellato». Poi Sampdoria in casa e Bari in trasferta.

19.39 - Chiudono il quadro del girone d’andata la trasferta con la Salernitana. Il «boxing day» del 26 dicembre si disputerà al Rigamonti: le rondinelle sfideranno il Modena.

19.37 - Alla quindicesima ci sarà il Bari al Rigamonti, poi il Catanzaro al Ceravolo, teatro dell’ultimo atto della scorsa stagione. Le rondinelle ospiteranno poi la Carrarese.

19.32 - Seguono Cesena (trasferta), Spezia (casa), Sampdoria (trasferta), Cosenza (casa) e Juve Stabia (trasferta).

19.28 - All’ottava lo scontro con la neopromossa Mantova del grande ex Davide Possanzini. Poi il Sassuolo, appena retrocesso dalla A, a Mompiano.

19.25 - Seguirà un’altra sfida esterna, contro il Südtirol, alla quarta. Poi Frosinone in casa e Pisa in trasferta.

19.21 - Ecco la seconda giornata: bis al Rigamonti, contro il Cittadella. A seguire la prima trasferta dell’anno, contro la Reggiana, in quello che sarà anche il primo turno infrasettimanale del campionato.

19.19 - Il Brescia esordirà al Rigamonti, contro il Palermo. Si giocherà nel weekend del 17-18 agosto.

19.08 - In rappresentanza del Brescia c’è il direttore generale Luigi Micheli.

19.02 - Comincia adesso la cerimonia a La Spezia.

I criteri di compilazione

Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico: ciò significa che la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Tra il match d’andata e quello di ritorno, però, si dovranno disputare almeno sei incontri.

Non ci potranno essere più di due «doppiette» (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa. Le squadre che si sono già affrontate nel primo turno della scorsa serie B non potranno incontrarsi all’esordio nel 2024/2025, e lo stesso vale per l’ultima giornata. Negli ultimi quattro turni le gare casalinghe dovranno essere perfettamente alternate alle trasferte.