Brescia-Ospitaletto, i bambini della Scuola Audiofonetica con i calciatori
- Union Brescia-Ospitaletto: i bimbi della Scuola Audiofonetica in campo coi calciatori - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
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Iniziativa speciale dell’Union Brescia in occasione del derby con l’Ospitaletto: il club ha ospitato 23 bambini, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, della Scuola Audiofonetica di Brescia, istituto di eccellenza riconosciuto a livello nazionale per l’educazione e l’inclusione di bambini e ragazzi con diverse disabilità, in prevalenza con sordità.
I giovani ospiti, accompagnati allo stadio dai loro genitori, hanno preso parte al momento dell’ingresso in campo affiancando i calciatori e la terna arbitrale prima del fischio d’inizio.
L’iniziativa assume un significato particolarmente simbolico: marzo è infatti il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla sordità, rappresentando quindi un momento di forte valore sociale e di attenzione ai temi dell’inclusione.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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