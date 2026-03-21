Brescia-Ospitaletto, i bambini della Scuola Audiofonetica con i calciatori

Iniziativa speciale dell’Union Brescia in occasione del derby con l’Ospitaletto: il club ha ospitato 23 bambini, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, della Scuola Audiofonetica di Brescia, istituto di eccellenza riconosciuto a livello nazionale per l’educazione e l’inclusione di bambini e ragazzi con diverse disabilità, in prevalenza con sordità.

I giovani ospiti, accompagnati allo stadio dai loro genitori, hanno preso parte al momento dell’ingresso in campo affiancando i calciatori e la terna arbitrale prima del fischio d’inizio.

L’iniziativa assume un significato particolarmente simbolico: marzo è infatti il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla sordità, rappresentando quindi un momento di forte valore sociale e di attenzione ai temi dell’inclusione.