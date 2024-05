Brescia: oggi visite di controllo per Borrelli, poi si decide la strategia per il riscatto

Gennaro Borrelli oggi sarà a Brescia. Verrà sottoposto a una visita di controllo dopo l’intervento al malleolo subito nell’aprile scorso. Un controllo di routine, ma che è destinato ad avere una valenza importante nell’ambito della partita per il suo riscatto. Che il Brescia intende fare, ma non alle condizioni stipulate un’estate fa. E l’argomentazione che il Brescia intende utilizzare con il Frosinone è relativa proprio agli intoppi fisici che il giocatore ha avuto in stagione e che hanno impedito il suo utilizzo con continuità.

Tra l’altro, l’infortunio al malleolo potrebbe avere qualche ricaduta anche sull’inizio della prossima stagione visto che il giocatore è appunto fermo da aprile e che prima di metà giugno non inizierà ad allenarsi: ci potrebbe insomma volere un po’ più di tempo per vederlo in condizione ottimale.

Non è uno sconto ciò che cerca il Brescia, bensì un pagamento da spalmare su tre anni anziché quattro come pattuito. C’è chi sostiene che la discesa in B possa rappresentare un ostacolo perché i ciociari stessi potrebbero essere interessati a tenersi il giocatore. Ma c’è invece chi sostiene l’esatto contrario: ovvero che la retrocessione mette il Frosinone nella condizione di far cassa. Un incontro tra club, potrebbe tenersi a fine settimana o inizio della prossima. In questi giorni avverrà poi anche il riscatto di Lorenzo Dickmann dalla Spal: col terzino si discuterà poi il rinnovo. A proposito di terzini: Niccolò Corrado è promesso al Brescia in serie B, ma potrebbe essersi inserita su di lui qualche realtà di serie A. Infine, ieri si è conclusa la due giorni in città della new entry Matthias Verreth.