Brescia, martedì il rientro di Cellino per scoprire le carte

Sono giorni di calma, ma pure di tensioni latenti per il caso Borrelli che scombina piani e umori

3 ' di lettura

Cellino fuori dalla sede della società Brescia Calcio - © www.giornaledibrescia.it

Siamo solo agli inizi di giugno, con un mercato che non inizierà ufficialmente che il prossimo primo luglio. E, come abbiamo più volte sottolineato, una volta tanto il Brescia si è messo nella condizione di poter ponderare ogni mossa e ogni scelta perché il tempo è dalla sua parte. Però è indubbio che il «caso Borrelli» rappresenti una increspatura nel cielo dei piani del Brescia, rimasto spiazzato dalle mosse del giocatore che ha scelto di non presentarsi alle visite di controllo predisposte da