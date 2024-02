Brescia in campo ad Ascoli nell’infrasettimanale di serie B: la diretta

Il viaggio nelle Marche può risolvere l’equivoco: questo Brescia fa bene a guardarsi ancora alle spalle, o è davvero il momento di voltare pagina nel libro delle ambizioni e puntare a qualcosa in più?

Di questi tempi l’etichetta di «gara spartiacque» è inflazionata, ma vien difficile ignorare il peso specifico dell’anticipo di questa sera contro l’Ascoli: un'eventuale vittoria proietterebbe le rondinelle a 37 punti in classifica, avvicinando ulteriormente la quota salvezza. Ma soprattutto regalerebbe loro il settimo posto in classifica momentaneo, in attesa che si completi il turno infrasettimanale.

Per l’occasione Rolando Maran, al rientro in panchina dopo la squalifica scontata sabato con la Reggiana, rispolvera Galazzi sulla trequarti e affida una maglia in attacco a Moncini, ancora preferito a Borrelli (che non è al meglio): al suo fianco ci sarà Bianchi. Prima da titolare in serie B – dopo l’esordio assoluto nell’ultimo weekend – per Michele Avella, che farà le veci dell’infortunato Andrenacci.

A partire dal fischio d’inizio (18.15), su questa pagina saranno disponibili gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 17.45, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta il match. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.