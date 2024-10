Brescia, Maran: «Partita strana, non abbiamo giocato come volevamo»

Non può essere soddisfatto Rolando Maran: il Brescia raccoglie un punto a Mantova, ma soprattutto fa un passo indietro sul piano della prestazione rispetto al derby con la Cremonese. «È stata una partita strana, non siamo stati in grado di giocarla come volevamo – ammette il tecnico nel dopo-gara –. Il pareggio è giusto, abbiamo poco da recriminare. Dobbiamo tenerci buono questo punto: non siamo riusciti a interpretare la gara come volevamo, abbiamo fatto più fatica del solito. Averlo raccolto su un campo dove le altre hanno sempre perso ha un valore importante».

Ha colpito l’eccesso di attendismo nel primo tempo, che Maran inquadra in questo modo: «Non era nostra intenzione. Non li abbiamo aggrediti come facciamo di solito, e ci siamo abbassati troppo. Forse abbiamo speso troppo a livello nervoso con la Cremonese». Per il Brescia è il terzo gol consecutivo subito sugli sviluppi di piazzato: «È fatalità – dice Maran –. Galuppini ha tirato fuori un calcio di punizione straordinario, e sulla respinta sono stati bravi loro».

La nota più scintillante è il gol straordinario siglato da Borrelli. Il secondo consecutivo dopo quello alla Cremonese, che lui stesso aveva definito «un colpo di genio»: «Lo è stato anche questo – scherza ai microfoni di Teletutto –. Ho visto che c'era spazio in zona centrale, mi ci sono infilato e l'ho piazzata. Vincere sarebbe stato meglio, ma ci prendiamo questo punto: il risultato è giusto, il Mantova ha dimostrato di essere un'ottima squadra».

L’ex Possanzini, espulso per proteste nel secondo tempo, non ha «nulla da rimproverare ai ragazzi. Il fatto che Maran abbia dovuto cambiare per tre volte modulo la dice lunga sul livello della nostra prestazione». Giornata di emozioni intense per Davide: «Siamo esseri umani, proviamo emozioni, ovviamente questa non era una partita come le altre per me. Mi ha fatto piacere vedere tanti tifosi al seguito del Brescia: quando è così, sanno essere un valore aggiunto per la squadra».