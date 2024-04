Brescia, Maran: «Partita perfetta, vinta nell’atteggiamento»

Momento d’oro per il Brescia: la vittoria contro il Pisa rafforza il piazzamento in zona play off, a più cinque - momentaneamente - sul nono posto. Una prestazione che Rolando Maran definisce «perfetta nell’interpretazione. Abbiamo giocato con la maturità e la padronanza della squadra che sa quello che vuole».

Soddisfazione che si mescola all’emozione per il coro che la curva gli ha dedicato per ben due volte nel corso della partita: «Anche se è da girare a tutta la squadra: sono in una società che mi consente di lavorare nel modo che più preferisco». Un pomeriggio perfetto: «L’abbiamo vinta nell’atteggiamento - insiste il tecnico -. Sapevamo di dover essere spavaldi, e al netto di un avvio un po’ timoroso l’abbiamo fatto bene».

I due goleador

Parola nel dopo-partita anche a Bianchi, che ha chiuso virtualmente i conti con un gol che gli mancava dal 23 dicembre scorso: «Negli ultimi mesi ho dovuto adattarmi al nuovo ruolo, che comporta grande sacrificio in fase difensiva. Dopo una serie di belle prestazioni mi sono sbloccato, e ne sono felice».

Registro simile per Moncini: «La doppietta non mi sorprende, ho sempre lavorato bene e quest’anno ho avuto continuità negli allenamenti». Sul sogno play off, la parola chiave è «tranquillità. Siamo un gruppo di professionisti e ce la giochiamo alla grande in queste ultime sei».