Brescia, Maran non pensa alle assenze: «Nessun alibi»

Il Brescia non ritocca di una virgola le proprie ambizioni: l’obiettivo resta quello di marciare quanto più rapidamente possibile verso la salvezza. Nel ribadirlo, Rolando Maran sottolinea i meriti della sua squadra: «Mi dispiace quando sento dire che contro il Como ci è mancato coraggio. Vorrei dare risalto a quello che i miei ragazzi sono riusciti a ottenere: con me hanno il settimo attacco del campionato, e la terza miglior difesa».

Numeri che domani, contro la Sampdoria, il Brescia proverà a migliorare ulteriormente. Nonostante l’emergenza, che però riguarda anche i blucerchiati: «Non so per chi incideranno maggiormente le assenze - dice il tecnico -. Noi, per abitudine, non ci lamentiamo, perché così facendo ci daremmo degli alibi. E noi non intendiamo sottrarci alle nostre responsabilità».

La lista delle defezioni è però piuttosto lunga: «Mancheranno Lezzerini, Fogliata, Cistana, i due squalificati (Olzer e Galazzi, ndr) e molto probabilmente, al 90 percento, anche Borrelli». Maran fa così il punto sulle condizioni del centravanti: «Ha preso una botta al polpaccio e gli fa male, in questo momento le sensazioni non sono ottime, sebbene sia in miglioramento».