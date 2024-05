Brescia, Maran: «Moncini si è allenato in gruppo anche oggi, è recuperato»

Una vittoria contro il Lecco e un piccolo aiuto dagli altri campi, e il Brescia può regalarsi i play off con un turno d’anticipo. Per Rolando Maran una cosa è chiara: «Ci arriviamo con l’entusiasmo e la voglia giusta. Un anno fa questi ragazzi stavano vivendo un dramma sportivo, oggi stanno provando a inseguire un sogno».

Il tecnico ricorda «le mille vicissitudini vissute in questa stagione» e manda un messaggio alla piazza: «La gente che ci ha sempre seguito, in casa e in trasferta, deve capire quello che sta facendo questa squadra. Ci danno grande forza: magari non con la fiducia di tutti, se questi sono i risultati, ma con quella di chi c’è sempre stato».

Buone notizie, intanto, su Moncini: «Si è allenato con la squadra, ieri ha svolto una buona parte della seduta e oggi tutta. Lo reputo un giocatore recuperato». Un cono di luce sull’emergenza in attacco che ha scandito le ultime partite. Al di là di questo, però, guai a sottovalutare un Lecco «che non ha mollato la presa, come testimonia il suo percorso recente. Non sarà una partita semplice».