Brescia, la seconda miglior difesa come una rivincita per due

In attesa di Cistana, Adorni è sempre più leader mentre Papetti primeggia in molte statistiche individuali

Adorni esulta dopo il gol alla Samp - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La logica dei rapporti e delle vicende umane è spesso materia imperscrutabile. È così un po’ ovunque, ma a Brescia più che altrove. Il caso di Davide Adorni è paradigmatico: in pochi mesi è passato da giocatore sul mercato a giocatore al centro del progetto. Nel mezzo un rinnovo fino al 2026 con il quale Massimo Cellino ha inteso gratificarne la professionalità e la serietà, riconosciutegli anche quando l’addio sembrava dietro l’angolo. Il caso – o forse no – ha voluto che Davide salisse in catt