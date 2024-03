Brescia, Maran: «Mi aspettavo questa gara, avanti col paraocchi»

Il Brescia travolge il Palermo e ritrova i tre punti dopo un digiuno di quattro gare. Una prestazione che Rolando Maran si era «immaginato, me l’aspettavo - assicura nel dopo-partita -. E pure vincere in questo modo, in undici contro dieci, non era per nulla scontato: basti vedere cos’è accaduto in altre situazioni simili…».

Sulla classifica, però, il tecnico tiene il punto: «È migliore di ieri, e basta. La dobbiamo migliorare attraverso le prestazioni: andiamo avanti con il paraocchi, senza farci distrarre da altri elementi».

Le parole di Borrelli

Mattatore con una doppietta, a Gennaro la curva ha dedicato un coro al momento dell’uscita dal campo. Mica roba da tutti i giorni, qui a Brescia: «E a me fa piacere» racconta il centravanti. Che ha vissuto una giornata perfetta: «Anche se io credo che sarebbe stata perfetta se avessi segnato una tripletta (ride, ndr). A parte questo, sono felice per la squadra, che oggi ha dimostrato grande carattere».

Borrelli ha un obiettivo bene chiaro in testa: «Arrivare in doppia cifra. Riguardo al mio futuro, invece, non mi piace proiettarmi troppo in là. A Brescia mi trovo bene, è casa mia, ma queste questioni non dipendono solo da me: saranno le due società (Brescia e Frosinone, proprietario del suo cartellino, ndr) a discuterne a tempo debito».