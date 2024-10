Brescia, Maran: «La contestazione fa male, martedì un’opportunità»

Brescia sconfitto e contestato a Cesena: «La reazione dei tifosi fa male, ma la accettiamo». Rolando Maran non fa nulla per nascondere la propria delusione dopo il 2-0 dell’Orogel: «È un periodo in cui ci gira male, sono sicuro che anche loro sappiano che dietro queste difficoltà ci siano varie vicissitudini. Noi, come loro, volevamo un risultato diverso. Accettiamo le critiche e proveremo a tramutarle in energia positiva. Tutti questi contrattempi a livello fisico non aiutano, ma noi abbiamo la responsabilità di fare meglio».

Rolando vede una squadra che «subisce più di quanto dovrebbe»: «Lo raccontano i dati. L’aspetto che mi provoca più dispiacere è l’aver subito cinque sconfitte in dieci gare. Dobbiamo riuscire a essere all’occorrenza più sporchi e strappare qualche punto in più. In questo serve sicuramente maggiore efficacia».

Il momento è delicato, ma Maran lancia un messaggio preciso al suo gruppo: «Ci sono dei momenti in cui sembra che tutto si complichi, ma è da queste situazioni che possono nascere opportunità inaspettate. Per noi l'opportunità è martedì, contro lo Spezia. Guardo avanti con fiducia, consapevole del fatto che dovremo essere seri, concentrati e compatti. Sperando magari di recuperare qualche elemento».