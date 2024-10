⬤ Live ⬤ Diretta TT Calcio 26.10.2024

Serie B, Brescia in campo a Cesena: segui la diretta

Rondinelle in totale emergenza: oltre a Bisoli, Moncini e Galazzi fuori pure Cistana. Borrelli in panchina in condizioni precarie, chance per Bjarnason

⬤ LIVE

Brescia in campo al Manuzzi per la sfida con il Cesena, valida per il decimo turno di serie B. Di seguito la diretta testuale del match.

