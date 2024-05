Il Brescia può centrare già oggi i play off: la diretta della sfida contro il Lecco

Il Brescia può staccare già oggi il biglietto per i play off. A due condizioni: una vittoria al Rigamonti contro il Lecco, e un doppio passo falso (inteso come non vittoria) di Südtirol e Reggiana, che in questo momento inseguono a due lunghezze di distanza. Dieci partite in contemporanea in questo ricco pomeriggio di B: tendere l’orecchio verso gli altri campi sarà inevitabile, anche se occorre in primis compiere il proprio dovere.

Il Lecco è aritmeticamente retrocesso, ma non è una squadra «cuscinetto»: l’ha dimostrato nell’ultimo turno contro la Sampdoria, cui ha dato filo da torcere fino agli scampoli finali di partita, quando i liguri hanno trovato il gol del vantaggio sfruttando la superiorità numerica.

Rolando Maran recupera Gabriele Moncini e lo getta subito nella mischia: sulla trequarti Bjarnason (preferito a Bianchi) farà coppia con Galazzi. Paghera vince ancora una volta il ballottaggio con Van de Looi, in difesa il sacrificato è Mangraviti: saranno Cistana e Papetti a comporre la coppia centrale.

Su questa pagina, dal fischio d’inizio (ore 15), gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Si rinnova l'appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 14.30, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno la sfida del Rigamonti. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.