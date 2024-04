Brescia, Maran è soddisfatto: «Partita attenta e coraggiosa»

Il Brescia rischia grosso con la Ternana, poi spreca il jolly in pieno recupero. Lo 0-0 finale non segna l’allungo in classifica, ma consente alle rondinelle di conservare (almeno al momento) il settimo posto: «È vero, abbiamo vissuto due grandi spaventi, ma ci abbiamo provato fino alla fine». Il bilancio a caldo di Rolando Maran è positivo: «Abbiamo tenuto palla per tre quarti della gara, tirando il doppio rispetto a loro. Dopo il fischio finale sono andato direttamente in campo a congratularmi con la squadra: abbiamo fatto una partita attenta e di coraggio».

A quattro giornate dalla fine, il sogno play off è più vivo che mai: «Il fatto che non pronunciamo questa parola non significa che non proviamo sempre ad arrivare il più in alto possibile. Abbiamo le caratteristiche della squadra che può rompere le scatole a chiunque, ma non creiamoci pressioni inutili: possiamo fare bene soltanto con questa leggerezza».

Le parole di Lezzerini

Per il portiere delle rondinelle «è un punto guadagnato. Non siamo riusciti a sbloccarla, ma l’abbiamo tenuta in piedi fino alla fine. E queste partite spesso rischi di perderle».

Sul clean sheet c’è anche la sua firma: «Sì, ho deviato il pallone sul colpo di testa di Dionisi che è andato a sbattere sulla traversa. Quel tanto che basta per evitare che entrasse in porta…».