Il Brescia insegue i play off: al Rigamonti arriva la Ternana

Una sconfitta da riscattare, un obiettivo da inseguire. La prima «brucia», prendendo in prestito le parole di Rolando Maran, il secondo ha il retrogusto dolce dei sogni. È una bella commistione: il Brescia ospita la Ternana per ripartire dopo il tonfo di Venezia e muovere un altro passettino verso i play off.

Sarà il primo dei cinque impegni che punteggeranno la volata finale della regular season: tutti confronti con squadre della metà di destra della classifica, e dunque alla portata - sulla carta - delle rondinelle. Attenzione però alla variabile motivazioni, che a questo punto del campionato diventa preponderante rispetto ai valori tecnici.

Non mancheranno nemmeno al Brescia, ad ogni modo: un’eventuale vittoria, complice magari un passo falso di Pisa e Cittadella, contribuirebbe a scavare un solco più profondo tra i ragazzi di Maran e il nono posto rispetto agli attuali due punti.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 14), tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 13.30, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta il match del Rigamonti. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.