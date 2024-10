Brescia, Maran: «Bicchiere mezzo pieno, si è rivista una scintilla»

Dopo una gara così, per Maran «il bicchiere è mezzo pieno». Rolando lo dice con fermezza dopo l’1-1 in rimonta del suo Brescia con lo Spezia: «Siamo andati sotto al primo tiro in porta, e dopo un primo tempo non eccezionale siamo stati in grado di rimontare, peraltro contro una squadra che non subiva gol da quattro gare. È il primo passo per superare le difficoltà, ho rivisto la scintilla che si era un po’ spenta nelle ultime gare».

Stasera la sua squadra è stata un diesel: contratta nel primo blocco, più sciolta immediatamente dopo l’intervallo, quando è entrato Juric. «Ma Ante aveva avuto un problemino in questi giorni – spiega Maran –. E come lui pure Corrado».

Massimo Cellino questa sera in tribuna al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia prova a ripartire. Il pareggio di stasera non spazza via la crisi, ma è un piccolo segnale. Indotto, a detta di Maran, anche dalla visita di Cellino a Torbole: «Ci è stato molto vicino: ha parlato alla squadra toccando i tasti giusti, da vero presidente. Credo che anche questo abbia influito sulla reazione del gruppo».