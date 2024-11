Brescia, Maran: «Abbiamo pagato la voglia di vincerla»

Tutto da rifare. Il Brescia sciupa il tesoretto accumulato tra Spezia e Samp e rivede i fantasmi. Con il Cosenza arriva la sesta sconfitta in tredici gare: «Abbiamo fatto un brutto primo tempo, ma poi abbiamo rimesso le cose a posto e c’è stata una reazione». Rolando Maran è provato, questo è un ko che può avere riverberi importanti: «Abbiamo pagato la voglia di vincerla dopo il 2-2. Forse anch’io avrei potuto fare meglio, magari mettendo un difensore in più. E invece quel gol rovina tutto».

Il suo Brescia fatica terribilmente ad avere continuità: in questo campionato tre risultati utili consecutivi non sono ancora arrivati. Oggi era l’occasione buona per rompere il tabù: «Abbiamo perso tanto ma abbiamo anche vinto tanto. Oggi l’arbitro ha ammonito molto, e dall’inizio. Questo fattore ha pesato. Loro perdevano continuamente tempo, abbiamo chiesto più volte un provvedimento perché la smettessero».

E invece la sanzione – rosso diretto – è arrivata proprio per Maran, dopo il fischio finale: «Stavo allontanando Bianchi dopo un battibecco con Micai, ho detto qualcosa a Santoro che mi ha espulso». Ora Rolando invoca equilibrio: «Questa è una squadra che somatizza molto, soffre le sconfitte. Dobbiamo viverle con il giusto spirito critico, senza eccedere in un senso o nell’altro. La rabbia che proviamo va tramutata in energia positiva, altrimenti è sprecata».