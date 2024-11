Serie B, il Brescia ospita il Cosenza: la diretta

L’ultimo strappo, prima di una sosta in cui si potranno tracciare i primi bilanci provvisori della stagione. Vincere oggi con il Cosenza per il Brescia significherebbe mettersi definitivamente alle spalle i venti di burrasca delle settimane scorse. Significherebbe soprattutto continuità: tre risultati utili consecutivi, in questo campionato, non sono ancora arrivati.

La squadra di Maran arriva all’appuntamento sospinta dalla dolce brezza della vittoria di Genova. Una potenziale svolta, dopo tante difficoltà. Ma ora è il momento di capitalizzare: il secondo tempo con lo Spezia, per dirla alla Maran, ha aperto una partita che terminerà soltanto al triplice fischio di questo pomeriggio.

Anche sul fronte infortunati, finalmente, si assiste a una schiarita. Moncini e Galazzi tornano a disposizione: andranno in panchina, l’autonomia di entrambi è limitatissima, ma è un primo fondamentale passo verso la fine dell’emergenza. Per Bisoli se ne riparlerà dopo la sosta. Olzer vince ancora il ballottaggio con Bjarnason: sarà lui il raccordo dietro a Juric e Borrelli. Dickmann è squalificato: Jallow trasla a destra, sulla sinistra spazio a Corrado.

Su questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta streaming di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.