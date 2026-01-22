Giornale di Brescia
Calcio

Brescia: c’è l’intesa per Lescano, ma la Salernitana vuole rilanciare

Erica Bariselli
Il club campano, che giorni fa ha perso Cuppone, potrebbe far saltare il banco tra l’Union e l’Avellino
Facundo Lescano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Facundo Lescano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Attese novità in serata in casa Union Brescia, Salernitana permettendo. L’Avellino ha fatto sapere di essere propenso ad accettare l’offerta del Brescia per Facundo Lescano: la prima e unica offerta formulata dal club agli inizio di gennaio e di circa 450.000 euro.

L’accordo era solo da formalizzare, ma nel frattempo ecco l’affondo del diesse della Salernitana Faggiano che ha rimesso tutto in discussione. La palla sarebbe ora più del giocatore.

Doppio ingresso

Le parti si aggiorneranno questa sera per capire se ci sono le basi per chiudere. Nel frattempo però si registra l’intenzione della Salernitana, che giorni fa ha perso Cuppone, di rilanciare. L’arrivo di Lescano, che comunque a ora appare molto possibile, sbloccherebbe anche l’altra prima scelta del Brescia, Crespi. Dunque, è sempre più concreta l’ipotesi di un doppio ingresso in attacco anche se magari in tempi diversi.

Argomenti
Union BresciaFacundo LescanoBrescia
