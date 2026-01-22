Crespi-Lescano o la terza via: Brescia-Avellino è una partita a scacchi

Uno, nessuno o centomila. Un «titolo» che declinato in chiave Union Brescia si trasforma in uno, o due, o nessuno. Passano i giorni e l’intreccio con l’Avellino assume sempre più i contorni di una partita a scacchi tra il club irpino e quello di Giuseppe Pasini. I primi hanno ciò che serve al Brescia – le punte giuste – mentre i secondi hanno ciò che vuole l’Avellino: una certa disponibilità a spendere. La situazione è fluida e non possiamo escludere che al momento di andare in stampa il quadro sia mutato in un senso o nell’altro. Sta di fatto che a ieri sera eravamo ancora a uno stallo messicano.

Riassunto

Il Brescia, che ha trattato Lescano per settimane, a lui continua a essere interessato, ma nel frattempo, da qualche giorno, ha spostato la sua luce su Valerio Crespi, sempre dell’Avellino. Sempre prima punta, ma con caratteristiche diverse da quelle dell’argentino che è più un finalizzatore puro. Sicché il Brescia si è mosso per chiedere del 2004, già conosciuto da queste parti per i suoi trascorsi a Salò, il prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il direttore sportivo Andrea Ferretti

L’Avellino ha risposto «ok», ma ha proposto la fissazione del riscatto a un prezzo altissimo, praticamente non fattibile. Proposta – dalla quale l’Avellino non si è discostato nemmeno ieri – non accettata dal Brescia che nella sua volontà di avere Crespi gioca di sponda con lo stesso giocatore che ha fatto sapere all’Avellino di voler accettare la proposta biancazzurra. Crespi non è centrale nelle rotazioni dell’attacco dei campani, ma non occupa un posto effettivo in lista per cui non è il primo giocatore che c’è l’interesse a far partire.

Crespi – è quel che l’Avellino ha fatto capire al Brescia – non è un problema come invece lo é Lescano, che è in rotta. La società campana se ne vuole liberare, ha bisogno di farlo anche per operare un nuovo ingresso là davanti. Nonostante questo al momento non abbassa le proprie pretese e non si accontenta dei 450.000 euro messi sul piatto come prima e per ora unica offerta da parte del Brescia, unico club che si è fatto concretamente avanti.

Combinazioni

La partita a scacchi tra società, si inserisce poi – a matrioska – nella partita a scacchi...nazionale: quella del mercato delle punte in generale che ancora in serie B non si è sbloccato. Quando avverrà, ogni movimento sarà a cascata. In tutto questo, al Brescia può arrivare Crespi (e può persino succedere già tra oggi o domani: basta una mossa per scombussolare lo scacchiere) che il favorito di Corini per questioni tecnico-tattiche o può arrivare Lescano (il favorito di Pasini e anche della piazza) sul quale comunque l’allenatore non ha pregiudizi: visto che il valore e i numeri del giocatore non sono in discussione, inserirlo al meglio non sarebbe comunque un problema.

Oppure ancora, magari in due tempi, uno subito e l’altro agli sgoccioli, entrambi i giocatori possono arrivare. In questo caso dovrebbe però anche verificarsi un’uscita aggiuntiva (oltre a quella già prevista di Giani mentre ieri è diventato ufficiale il passaggio di Vesenti al Renate) dal Brescia. Questo il quadro dell’intreccio con l’Avellino.

Non è comunque ancora detto che il nuovo attaccante arrivi dalla Campania. Perché esiste anche la possibilità di una terza via, ovvero di un nome a sorpresa che il Brescia sta valutando e che uscirebbe dal giro delle punte pronto a innescarsi. Nel qual caso però è da mettere in conto un’altra settimana di pazienza.