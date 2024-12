Brescia, l’infermeria si svuota. Maran: «Così siamo più forti»

Il Brescia torna a Catanzaro, dove a maggio scese dal treno play off, dopo una lotta strenua. Rolando Maran guarda però oltre, pensa alla sfida di domani: «Ci arriviamo nel modo giusto, con energia e fiducia. Sappiamo che è una partita importante, abbiamo lavorato per non farci trovare impreparati».

L’infermeria, finalmente, si sta svuotando: «È ovvio che avere più giocatori a disposizione ci rende più forti, e soprattutto mi dà la possibilità di variare durante la partita». I rientri più importanti sono quelli di Bisoli e Verreth: «Hanno lavorato bene, e quando hanno giocato hanno sempre dato un contributo importante. Dovremo però capire quanti minuti abbia chi torna da un infortunio, sarà mia responsabilità dosarli con cautela».

Maran ha chiaro in testa il copione che srotolerà la partita del Ceravolo: «Mi aspetto una gara aperta ed equilibrata, entrambe giocheranno per vincere. Noi abbiamo imboccato la strada giusta per tornare a essere il Brescia che tutti conoscono. Si possono avere dei momenti in cui la lucidità viene un po’ meno, l’importante è tenere la barra dritta e uscirne attraverso il lavoro».