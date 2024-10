Brescia: Jallow e Juric allo store, Moncini in dubbio per il Sassuolo

Il «Meet&Greet» del Brescia torna a far tappa allo store di via X Giornate. I protagonisti dell'appuntamento aperto ai tifosi sono stati Ante Juric, rivelazione di questo avvio di stagione delle rondinelle, e Alexander Jallow, alla sua terza stagione in biancazzurro.

Diverse decine di tifosi - quasi tutti giovanissimi - si sono messe in coda per la sessione di autografi e foto con il difensore e l’attaccante, mimando in alcuni casi l’esultanza da arciere del croato. In mezzo agli incoraggiamenti per la sfida di questo sabato contro il Sassuolo, un piccolo supporter ha chiesto ai due chi preferissero tra Messi e Cristiano Ronaldo, e la risposta è stata unanime: «CR7», hanno sentenziato entrambi con il sorriso.

Gabriele Moncini è a rischio per il match con il Sassuolo - Foto New Reporter Nicoli

Dal campo, intanto, non arrivano buone notizie per Rolando Maran. Oltre a Muca, Bisoli, Galazzi e Bianchi, Gabriele Moncini ha lavorato a parte ed è dunque a rischio per il match contro i neroverdi.