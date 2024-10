Brescia a due velocità: tanti cali nei secondi tempi

Dopo l’intervallo le rondinelle hanno spesso rallentato. E nessuno ha incassato più reti tra il 75’ e il 90’: ben 5

3 ' di lettura

Il gol del pareggio di Debenedetti nell'ultima sfida contro il Mantova - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

L’andamento ondivago del Brescia è una struttura ricorsiva, fatta di sottostrati ed elementi ricorrenti. La squadra di Maran non è mai uguale a sé stessa, nemmeno all’interno della stessa partita. Decantarlo in chiave positiva, come espressione della duttilità tattica del gruppo, è corretto. Ma c’è pure un risvolto meno lieto: difficilmente il Brescia trova la forza di tenere il punto per novanta minuti. Gli alti e bassi si avvicendano nel perimetro delle singole gare, non soltanto di giornata i