Brescia in viaggio per ritrovare lo slancio giusto: oggi scoglio Ascoli

Alle 18.15 in campo al «Del Duca» contro i pericolanti marchigiani. In palio il settimo posto

3 ' di lettura

Rolando Maran - © www.giornaledibrescia.it

Nel mezzo del cammino di una settimana di fuoco che si è aperto con il pareggio contro la Reggiana e che si chiuderà sabato con il Palermo di Corini, capita la trasferta logisticamente più «antipatica» della serie B: viaggio ad Ascoli. Imperativo di giornata: ritrovare lo slancio giusto, più verve, maggior brillantezza. Le basi, per tentare di nuovo l’assalto deciso alla zona play off. In palio, con un blitz, c’è persino un (pur provvisorio) settimo posto. Volendo, l’appuntamento delle 18,15 può