Brescia in apprensione per Borrelli: si teme un brutto infortunio

Il centravanti ha alzato bandiera bianca in avvio di ripresa contro il Cosenza e ha lasciato lo stadio in stampelle: c’è preoccupazione in casa biancazzurra

L'uscita dal campo di Borrelli dopo l'infortunio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Il Brescia rientrerà in serata da Cosenza con un volo charter, e domattina la squadra sarà già in campo per una seduta di scarico prima di mettere nel mirino il Pisa, che arriverà sabato, alle 14, a Mompiano. Gennaro Borrelli lascia lo stadio in stampelle - © www.giornaledibrescia.it Sono da verificare le condizioni di Borrelli che è tornato a casa in stampelle: si teme un brutto infortunio e già domani sarà sottoposto ad accertamenti. Al momento regna una certa preoccupazione. Da verificare anche Cistana. Per la gara contro il Pisa mancherà Bertagnoli che sarà squalificato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia