Brescia, il derby con la Cremonese lunedì 30 settembre

Resi noti anticipi e posticipi di serie B dalla sesta all’ottava giornata di campionato. Pisa-Brescia è confermata come da calendario per sabato 21 settembre alle 15. L’atteso derby contro la Cremonese al Rigamonti è stato invece posticipato a lunedì 30 settembre alle 20.30.

Il giovedì precedente, il 26, le rondinelle saranno invece a Monza per i sedicesimi di Coppa Italia. Tornando al campionato, è per domenica 6 ottobre alle 15 l’altro derby, quello col Mantova di Possanzini. Successivamente ci sarà un'altra sosta per le Nazionali.

In ordine cronologico, il primo appuntamento sul campo per il Brescia è quello di sabato 14 in casa con il Frosinone.