Brescia, Gastaldello: «È il momento di vincere. Cistana out: rimarrà a lavorare a Torbole»

Dopo due pareggi consecutivi, Daniele Gastaldello mette nel mirino la sua prima vittoria alla guida del Brescia. Al Penzo è atteso un esodo di tifosi bresciani: «Siamo felici della loro presenza - assicura il tecnico nella conferenza della vigilia -, per noi sarà una spinta in più. In campo, però, saremo undici contro undici, e la partita la dovremo vincere lì. È arrivata l'ora di portare a casa il bottino pieno».

Il veneto, dopo i progressi con Cittadella e Cagliari, si aspetta conferme e ulteriori miglioramenti: «C'è maggiore consapevolezza, ce la siamo giocata con squadre che in classifica occupano posizioni migliori della nostra, ma che in campo non l'hanno dimostrato. Sono felice – prosegue -, ma non mi accontento: nelle prossime gare dovremo fare punti per tirarci fuori da questa situazione». Un obiettivo da perseguire senza uno dei punti di riferimento di questa squadra: «Cistana non verrà convocato – annuncia l’allenatore -. È alle prese con una lombosciatalgia che gli impedisce qualche movimento, preferiamo che resti a lavorare a Torbole».

Ancora da definire le scelte di formazione, soprattutto in attacco: «Adryan ha qualità nell’uno contro uno e nelle rifiniture, può essere importante sia dall’inizio che a gara in corso - sottolinea Gastaldello -. Per Ayé, invece, il gol non deve diventare una fissazione: sono convinto che, portando più palloni dentro l’area, metteremo anche lui nelle condizioni di sbloccarsi».

