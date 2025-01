Brescia, emergenza continua: contro il Bari fuori anche Verreth

Emergenza nell’emergenza per il Brescia che oggi alle 17.15 affronta in trasferta il Bari: è infatti out anche il centrocampista Matthias Verreth che si è fermato ieri in rifinitura a causa di un problema muscolare.

L’assenza di Verreth si aggiunge a quella degli attaccanti Moncini, Borrelli e Juric e del terzino Jallow.