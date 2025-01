Coi super leggeri il Brescia vola a Bari in cerca del colpo pesante

Alle 17.15 al San Nicola sfida tra squadre con attacchi falcidiati e che fanno i conti con la fame di vittoria

Andrea Cistana torna dopo la squalifica - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Col cuore un po’ pesante, con l’attacco leggero. Bari-Brescia è la partita dei «senza»: mancano, di qua e di là, gli attaccanti di riferimento e manca, di qua e di là, la vittoria. In termini assoluti manca, per la verità, solo al Brescia che non mette in cassa tre punti dal viaggio a Genova del 3 novembre scorso. Il Bari un successo lo ha centrato anche due gare fa prendendo l’eccellente scalpo dello Spezia per poi pareggiare nell’ultimo turno con la Reggiana, ma prima di questi 4 punti la squa