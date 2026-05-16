Brescia, il divieto di trasferta a Casarano può arrivare in Parlamento

«Ogni decisione assunta dalle autorità merita rispetto, ma è chiaro che lascia un po’ di amaro in bocca il fatto che i tifosi bresciani non possano assistere alla partita tra Casarano e Union Brescia , in programma domani in provincia di Lecce».

Così il deputato bresciano di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini contesta la decisione di vietare ai tifosi del Brescia la trasferta a Casarano di domani per la prima partita dei play off . «Siamo nella fase finale del campionato dell’Union Brescia, che coincide con il momento più delicato: quello in cui la squadra ha la necessità di avere al proprio fianco i propri sostenitori. Non permettere ai bresciani di seguire il match dagli spalti mi pare un’eccessiva preclusione , che penalizza tutti coloro – e sono la stragrande maggioranza – che vogliono recarsi allo stadio per un sano tifo».

Il deputato bresciano Giangiacomo Calovini

Possibile interrogazione

Calovini aggiunge: «Sto cercando di approfondire le motivazioni alla base di questa decisione e non escludo di presentare lunedì una formale interrogazione parlamentare per fare chiarezza». Il deputato bresciano conclude: «Il progetto dell’Union Brescia, promosso dal presidente Pasini e da tutto il territorio, ha riscontrato sin dall’inizio dell’anno un entusiasmo che non si ricordava da tempo. L’obiettivo di tutti deve essere proseguire in questa direzione e agevolare la vicinanza dei tifosi alla squadra».