Brescia, il divieto di trasferta a Casarano può arrivare in Parlamento

«Ogni decisione assunta dalle autorità merita rispetto, ma è chiaro che lascia un po’ di amaro in bocca il fatto che i tifosi bresciani non possano assistere alla partita tra Casarano e Union Brescia, in programma domani in provincia di Lecce».
«Eccessiva preclusione»
Così il deputato bresciano di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini contesta la decisione di vietare ai tifosi del Brescia la trasferta a Casarano di domani per la prima partita dei play off. «Siamo nella fase finale del campionato dell’Union Brescia, che coincide con il momento più delicato: quello in cui la squadra ha la necessità di avere al proprio fianco i propri sostenitori. Non permettere ai bresciani di seguire il match dagli spalti mi pare un’eccessiva preclusione, che penalizza tutti coloro – e sono la stragrande maggioranza – che vogliono recarsi allo stadio per un sano tifo».
Possibile interrogazione
Calovini aggiunge: «Sto cercando di approfondire le motivazioni alla base di questa decisione e non escludo di presentare lunedì una formale interrogazione parlamentare per fare chiarezza». Il deputato bresciano conclude: «Il progetto dell’Union Brescia, promosso dal presidente Pasini e da tutto il territorio, ha riscontrato sin dall’inizio dell’anno un entusiasmo che non si ricordava da tempo. L’obiettivo di tutti deve essere proseguire in questa direzione e agevolare la vicinanza dei tifosi alla squadra».