Stasera Brescia-Cremonese, un derby da podio

Alle 20.30 a Mompiano le rondinelle cercano il sorpasso e un rilancio da terzo posto in classifica

2 ' di lettura

Contro la Cremonese rientra Cistana © www.giornaledibrescia.it

Si può fare di un odioso lunedì un giorno – o almeno una sera – di festa, con un appuntamento da aspettare? Ci si può provare. E si può farlo scegliendo di puntare tutto – per il momento lo hanno fatto in circa 8.000 – su un derby, Brescia-Cremonese. Ci si trova alle 20.30 (biglietti in vendita fino alle 14 in via Solferino, dalle 14.30 alle 19.30 allo store di via X giornate oppure allo stadio dalle 17). È una sfida alla quale non manca nulla: fascino, l’amicizia tra gli allenatori Rolando Mara